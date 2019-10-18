Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Смягчение приговора экс-полковнику Захарченко, проект санкций США против Турции и РФ и поэтапный запрет на пластиковые пакеты в России

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко. Из приговора исключили признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Таким образом срок лишения свободы Захарченко был снижен с 13 до 12,5 лет колонии строгого режима.

- Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России. Члены комитета по международным отношениям Джим Риш и Роберт Менендес предлагают ввести ограничительные меры против Анкары из-за ее операции в Сирии. Необходимость новых санкций в отношении России сенаторы объяснили ее "вредоносными действиями" в Сирии, в частности, поддержкой сирийского президента Башара Асада.

- Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок за взятки. Руководитель секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслав Горбачев приговорен к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. В своем последнем слове он полностью признал вину. Дело Горбачева рассматривалось отдельно, так как он пошел на сделку со следствием.

- Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить одноразовые пластиковые пакеты. Ведомство готовит законопроект, предусматривающий сокращение их производства - вплоть до полного запрета. Сроки реализации этой инициативы в Роспотребнадзоре не назвали, но отметили, что предложения уже готовы и скоро будут направлены в заинтересованные ведомства.

- Министр энергетики США Рик Перри уйдет в отставку до конца года. СМИ неоднократно сообщали готовящейся отставке Перри, но теперь это подтвердил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, Перри активно контактировал с украинскими властями и связан с "делом Burisma".