В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии, сообщает в воскресенье газета Welt am Sonntag.

По информации издания, штаб займется оценками возможных последствий операции. В группу вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Сообщается, что на заседании североатлантического совета в минувшую среду представители Турции сообщили о готовности информировать партнеров о готовящихся действиях. Кроме того, Анкара заявила, что налеты продолжатся в начале ноября. Совет, однако, заседал в среду, до того, как было принято решение о 120-часовом перемирии.

Ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.