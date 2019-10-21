Шойгу заявил, что операция Турции оставила без охраны 12 тюрем для боевиков в Сирии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев, это может привести к всплеску "обратной миграции" террористов на историческую родину, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

В связи с этим он заявил о необходимости "консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде".

Кроме того, по словам российского министра, террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ), потерпев поражение в Сирии, значительно расширила присутствие в Юго-Восточной Азии.

"Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину", - сказал он.

Шойгу отметил, что несколько лет назад терроризм не считался серьёзной угрозой для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В настоящее время в регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60 из которых признаны террористическими", - констатировал министр обороны РФ.

По его словам, для достижения своих целей экстремисты используют силовые методы, жертвами которых становятся мирные жители. В пример он привел теракты на Шри-Ланке, произошедшие этой весной.