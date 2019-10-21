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NYT узнала о намерении Трампа оставить несколько сотен военных США в Сирии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональда Трампа рассматривает план Пентагона оставить в восточной Сирии около 200 американских военнослужащих, чтобы бороться с террористами ИГ (запрещена в РФ), сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Издание отмечает, что одна из целей этого плана - помочь курдам сохранить контроль над нефтяными месторождениями на востоке, не допустив продвижения туда сирийского правительства и российских войск.

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По его словам, президент США рассматривает данный план с прошлой недели. Три других чиновника администрации и минобороны подтвердили, что данный вариант обсуждается среди ведущих американских политиков и командиров.

Высокопоставленный чиновник администрации высказал предположение, что войска оставят у иракской границы - вдали от зоны прекращения огня, о создании которой вице-президент Майк Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе.

Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, военнослужащих США в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии, нет. Также глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что из Сирии военных направят в Ирак.

США Сирия Ирак Дональд Трамп

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