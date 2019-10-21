Поиск

Около 70 тыс. детей покинули свои дома на северо-востоке Сирии из-за операции Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома на северо-востоке Сирии с того момента, как Турция начала операцию "Источник мира", сообщили в международной организации Save the Children.

По данным организации, занимающейся защитой прав детей по всему миру, перемещенными лицами из-за наступления Анкары стали 70 тыс. детей.

Отмечается, что многие из этих детей размещены в школах в сирийском городе Хасеке, расположенном к юго-востоку от места проведения турецкой операции. Однако в город не поступает вода, так как из-за боевых действий повреждены водопроводные системы. Доставлять воду вынуждены на грузовых автомобилях.

В Save the Children призвали стороны конфликта предоставить "неограниченный доступ" к детям для оказания им помощи.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

Сирия Турция

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 октября

Взрыв на полигоне под Архангельском

Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с ядерной ракетой "Буревестник"

Госдеп США связал взрыв под Северодвинском с ядерной ракетой "Буревестник"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность

Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность

Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти

Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');