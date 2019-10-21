Около 70 тыс. детей покинули свои дома на северо-востоке Сирии из-за операции Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома на северо-востоке Сирии с того момента, как Турция начала операцию "Источник мира", сообщили в международной организации Save the Children.

По данным организации, занимающейся защитой прав детей по всему миру, перемещенными лицами из-за наступления Анкары стали 70 тыс. детей.

Отмечается, что многие из этих детей размещены в школах в сирийском городе Хасеке, расположенном к юго-востоку от места проведения турецкой операции. Однако в город не поступает вода, так как из-за боевых действий повреждены водопроводные системы. Доставлять воду вынуждены на грузовых автомобилях.

В Save the Children призвали стороны конфликта предоставить "неограниченный доступ" к детям для оказания им помощи.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.