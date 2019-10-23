Поиск
ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено в 13:18

Уходящим из Сирии войскам США разрешили остаться в Ираке максимум на месяц

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские войска, покидающие Сирию через Ирак, должны будут покинуть иракскую территорию в течение четырех недель. Об этом сообщил агентству Associated Press министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари.

Накануне в Багдаде заявили, что американским военным, уходящим с северо-востока Сирии, не будет позволено остаться в Ираке.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял обратное. По его словам, войска США покинут Сирию, но продолжат проводить операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) с территории Ирака. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военных, которые покидают Сирию, на запад страны. Эспер добавил, что вывод войск США займет недели, а не дни, и будет безопасным и продуманным.

Именно эта тема стала главной для Эспера, который ранее в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

США Ирак Сирия

Новости по теме

Новости
Вторжение Турции в Сирию

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией
Вторжение Турции в Сирию

Турция пообещала не возобновлять наступление на севере Сирии

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 трупов

Протесты в Гонконге

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу
Протесты в Гонконге

Власти Гонконга официально отозвали спорный законопроект об экстрадиции

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Росатом и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о мирном атоме

Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400

Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400

Песков заявил, что США предали курдов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');