Уходящим из Сирии войскам США разрешили остаться в Ираке максимум на месяц

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские войска, покидающие Сирию через Ирак, должны будут покинуть иракскую территорию в течение четырех недель. Об этом сообщил агентству Associated Press министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари.

Накануне в Багдаде заявили, что американским военным, уходящим с северо-востока Сирии, не будет позволено остаться в Ираке.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял обратное. По его словам, войска США покинут Сирию, но продолжат проводить операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) с территории Ирака. По его словам, с Ираком уже согласовали отправку более 700 военных, которые покидают Сирию, на запад страны. Эспер добавил, что вывод войск США займет недели, а не дни, и будет безопасным и продуманным.

Именно эта тема стала главной для Эспера, который ранее в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.