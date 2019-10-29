Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Британский парламент против досрочных выборов, захоронение останков главаря ИГ и посмертная награда за спасение от медведя

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах 12 декабря. За досрочные выборы высказались 299 депутатов - на 135 меньше необходимого числа. Это уже третья попытка британского премьера провести через парламент инициативу о досрочных выборах, причем во вторник Джонсон вновь намерен организовать в парламенте голосование по выборам.

- Главы генштабов США и РФ созвонились перед операцией против лидера ИГ (запрещена в РФ). Перед началом рейда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провел телефонный разговор с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, однако содержание этой беседы неизвестно.

- CNN сообщил, что останки Абу Бакра аль-Багдади похоронили в море. Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил мнение, что с телом главаря ИГ (запрещена в РФ) поступят так же, как в 2011 году с телом лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Осамы бен Ладена - то есть похоронят в море.

- ВАДА получило дополнительные ответы от РФ по работе Московской лаборатории. В агентстве надеются изучить полученный доклад до конца ноября. Вопросы касались несоответствий в данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года. Из-за обнаруженных манипуляций России грозит отстранение от двух Олимпиад.

- Камчатского подростка, спасшего брата от медведя, наградили посмертно. 15-летний Радион Бураков награжден медалью "За спасение погибавших" указом президента РФ. В ноябре прошлого года на него и его двоюродного брата напал медведь. Радион стал отталкивать хищника и в итоге спас брата, но сам погиб.