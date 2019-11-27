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Страховщик опроверг сообщения об ампутации рук у девочки, пострадавшей в Доминикане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Страховая компания ERV опровергла информацию об ампутации рук у 12-летней девочки, пострадавшей в ДТП с туристическим автобусов в Доминикане.

"В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было. Действительно травмы у туристов разные, есть и сложные, и легкой степени, я не могу все назвать", - сказала "Интерфаксу" исполнительный директор страховщика Юлия Алчеева.

Ранее ряд СМИ сообщили, что одна из пострадавших - 12-летняя россиянка - после ДТП лишилась обеих рук.

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на востоке Доминиканы по пути в аэропорт Ла Романа во вторник. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, а у 21 травмы средней и легкой тяжести.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что возвращение в Россию граждан РФ, которые находятся на лечении после ДТП, будет организовано "в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей".

Также в ведомстве добавили, что 13 российских туристов уже отправились в Россию или ожидают вылета в ближайшее время.

Доминикана

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