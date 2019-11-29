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Полиция допускает, что инцидент на Лондонском мосту был терактом

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Лондона в порядке предосторожности рассматривает инцидент с нападениями на людей на Лондонском мосту как теракт, однако пока обстоятельства случившегося совершенно неясны. Заявление полиции опубликовано в твиттере.

Полиция в 13:58 по Гринвицу (16:58 по Москве) получила сообщения о нападениях на людей с ножом. Задержан один подозреваемый. В полиции также подтвердили, что полицейские стреляли в одного человека. Два источника Guardian сообщили, что этот мужчина умер. Сотрудники одной из ближайших к мосту станций метрополитена - Monument - сообщили Guardian о пяти раненых. В полиции позднее подтвердили, что пострадавших несколько, но их количество не назвали.



Станции Monument London и Bridge закрыты, мост оцеплен, движение по нему перекрыто. Корреспондент BBC сообщил о "мощнейшем" полицейском оцеплении. Полиция предупреждает журналистов и граждан об опасности. Из ближайших магазинов эвакуировали людей. Участок кампуса Королевского лондонского колледжа ( King's College London) закрыли.

На появившихся в соцсетях видеозаписях видно, что несколько человек в штатском окружили мужчину, лежавшего на тротуаре у самого парапета, затем они разбегаются и вооруженный сотрудник полиции в лежащего стреляет.

Корреспондент BBC, ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных о готовящемся теракте. Личность подозреваемого спецслужбам и полиции неизвестна.

Премьер-министр Борис Джонсон, которого держат в курсе происходящего, выехал из своего избирательного округа в Лондон, сообщают BBC и Guardian.

Лондон Лондонский мост Великобритания

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