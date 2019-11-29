The Independent узнало о гибели двух человек из-за ЧП на Лондонском мосту

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет в пятницу британское издание The Independent.

По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек - случайный прохожий - скончался позднее.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени (17:00 мск). В полиции отметили, что в результате инцидента есть раненые. В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

Лондонская полиция сначала допустила, что инцидент в британской столице может быть терактом. Позднее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что атаку действительно рассматривают как акт террора. Он также сообщил, что нападавший был убит, на его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Это ужасающий инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в твиттере. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

Джонсон также поблагодарил сотрудников экстренных служб и обычных граждан за "безмерную храбрость", проявленную в связи с инцидентом, имеющим отношение, по мнению полиции, к терроризму.