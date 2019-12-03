Иракский телеканал сообщил о захвате заместителя ликвидированного главаря ИГ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, заместитель ликвидированного главаря запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади, схвачен в иракском Киркуке, сообщает телеканал Al-Sumariya.

Задержанный скрывался под чужим именем на съемной квартире, отмечает телеканал.

Заместитель главаря - один из наиболее разыскиваемых террористов ИГ. Он считался военным эмиром провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. Террористическая группировка ИГИЛ позже подтвердила смерть лидера организации и сообщила о выборе преемника - Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.