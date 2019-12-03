Поиск

Иракский телеканал сообщил о захвате заместителя ликвидированного главаря ИГ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, заместитель ликвидированного главаря запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади, схвачен в иракском Киркуке, сообщает телеканал Al-Sumariya.

Задержанный скрывался под чужим именем на съемной квартире, отмечает телеканал.

Заместитель главаря - один из наиболее разыскиваемых террористов ИГ. Он считался военным эмиром провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. Террористическая группировка ИГИЛ позже подтвердила смерть лидера организации и сообщила о выборе преемника - Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

Ирак ИГ

Новости

Тестовый запуск к МКС новейшего корабля США Starliner перенесли

Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину

США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану "фактологически неверным"

Что произошло за день: вторник, 3 декабря

Госдеп США указал на нарушения Россией Договора по открытому небу

Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций

Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций

Эксперты составили рейтинг самых посещаемых туристами городов мира

Эксперты составили рейтинг самых посещаемых туристами городов мира

Путин заявил о "некорректных" действиях НАТО в отношении России

Катастрофа "Боинга" под Донецком

СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');