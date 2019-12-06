Поиск

Блумберг поддержал идею импичмента Трампа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Трамп должен быть подвергнут импичменту, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг.

"Я думаю, что это очень серьезная вещь, и я был раньше против этого, но после просмотра всех доказательств, я думаю, что да. Грустно, но да", - сказал Блумберг в интервью CBS News об импичменте Трампа.

Он добавил, что президент США, похоже, не понимает, что является выборным должностным лицом.

"Он, кажется, не понимает, что он является выборным должностным лицом, чья работа заключается в том, чтобы работать для общества, а не для себя", - сказал бывший мэр Нью-Йорка.

Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов 24 ноября.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента Трампу.

В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

США Майкл Блумберг Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Пентагон рассмотрит возможность наращивания войск на Ближнем Востоке

Протесты во Франции приобрели наибольший масштаб с 2010 года

Спутниковые снимки показали активность на ракетном полигоне в КНДР

К МКС стартовала ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon

К МКС стартовала ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon

В городах Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией

В городах Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией

Адвокат Трампа отказался подтвердить, что в эти дни посещает Украину

В Египте снова разбился истребитель МиГ-29

Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве был снайпером в Донбассе

Япония ратифицировала торговое соглашение с США в рекордно быстрые сроки

Во Франции общественный транспорт фактически встал из-за общенациональной забастовки

Во Франции общественный транспорт фактически встал из-за общенациональной забастовки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');