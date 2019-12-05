РФ остановила перепрофилирование иранского завода для медицины из-за обогащения урана

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" - останавливает работы на объекте Фордо в Иране, сообщила компания.

С 2017 года специалисты ТВЭЛ работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Работы велись в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 14 июля 2015 г., о чем регулярно информировалось Международное агентство по атомной энергии и совместная комиссия СВПД.

В сообщении компании отмечается, что 6 ноября 2019 года в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана.

Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов. Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях", - говорится в сообщении.

Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования.

"До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены. Иранская сторона об этом проинформирована", - сообщил ТВЭЛ.

Как сообщалось, в январе 2017 года ТВЭЛ и "Иранская компания передовых технологий" подписали контракт на предпроектные работы, касающиеся модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов. Контракт предусматривал подготовку технического задания на модификацию каскадов иранских центрифуг для производства изотопов теллура и ксенона.

Обогащение урана в иранском Фродо заставило РФ остановить перепрофилированию завода для медицинских целей