В Сингапуре арестовали судно попавшей под санкции США компании из РФ

Грузовое судно "Севастополь". Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Попавшая под санкции США судоходная компания "Гудзон" заявила о намерении властей Сингапура в судебном порядке конфисковать за долги их судно "Севастополь", на борту которого находятся 12 членов экипажа.

"Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу заместитель гендиректора по управлению флотом компании Олег Аникин.

Он не назвал размер долга, уточнив, что речь идет о крупной сумме за стоянку судна в порту.

"Мы зашли в Сингапур, выгрузились, у нас там сломались вспомогательные дизеля. Для того, чтобы их сделать, стали обращаться в сингапурские судоремонтные компании. 80-90% из них отказались оказывать нам услуги, из-за того, что компания и судно находятся под санкциями", - уточнил представитель компании. Он также добавил, что местные компании отказываются поставлять на судно топливо.

"Провизией и топливом экипаж мы снабжаем, на борту 12 человек. Власти порта сказали, что контролируют судно, никого до суда не будут впускать и выпускать", - отметил Аникин.

Другие проблемы судов "Гудзона"

Как сообщалось, ранее суда "Гудзона" в Южной Корее также сталкивались со сложностями. Осенью 2018 года судно "Севастополь" было задержано в Пусане из-за санкций США против КНДР, затем местные власти освободили теплоход. После внесения в санкционный список судам "Гудзона" был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят. Судну "Севастополь" из-за опасения повторных санкций также отказывали в бункеровке топливом в южнокорейском порту Пусан.

Также летом 2019 года 12 членов экипажа "Севастополя" обращались в транспортную прокуратуру с просьбой помочь их репатриации из Сингапура, так-как судовладелец не отправил их домой. Прокуратура помогла морякам вернуться на родину.

Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому она внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания Гудзон" (СК "Гудзон") зарегистрировано во Владивостоке в 2011 году. Компания занимается грузоперевозками, на паритетных основах принадлежит Андрею Иванцу и руководителю судоходной компании Геннадию Кононенко. Выручка компании за 2017 год составила 684 млн руб., чистая прибыль - 3,6 млн руб. По ее данным, она возит грузы по Дальнему Востоку России и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.