Порошенко предостерег от возвращения Украины на "газовый крючок" РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что "красные линии", обозначенные перед саммитом в Париже, стали "оберегом для Украины", но оснований для эйфории нет.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на "Нормандские саммите". Благодарю каждого украинца, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах", - написал Порошенко на странице в фейсбуке во вторник.

В то же время лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что оснований для эйфории нет, поскольку, по его словам, встреча показала, что России нельзя доверять.

"Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к "Газпрому" и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - заявил Порошенко.

В свою очередь депутат из фракции "Евросолидарность", председатель комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что опасения вызывают формулировки и позиции, с которыми в итоге согласилась на саммите в Париже украинская сторона.

"Я считаю, что никакого прорыва не произошло. Я убеждена, что об обмене "всех на всех" можно было договариваться в формате минской Трехсторонней группы", - сказала Климпуш-Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Климпуш-Цинцадзе также полагает, что, "согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина и Зеленский взяли на себя ответственность о постоянном закреплении какого-то особого порядка оккупированных сегодня территорий востока".

"На мой взгляд, напрасно команда президента отказалась от логики, которой мы руководствовались в течение последних лет, и которую разделяли полностью наши партнеры, и на которую, кстати, намекнула госпожа Меркель - о том, что компонент безопасности, тот же контроль над границей, может быть достигнут через другие средства, до выборов, а не так, как это трактует Кремль", - сказала политик.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что усматривает "определенную ловушку, в которую Кремль будет затягивать Украину, буквально трактуя переход контроля над границей Украине после выборов, а не до них".

"Идея миротворцев была правильно разработана нашей командой, и получила уже полностью поддержку всех партнеров. Мы пошли по кругу, и вышли не на лучшие условия для Украины сейчас", - сказала депутат.