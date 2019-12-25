Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.

По данным издания, с его помощью планируется в частности извлечь из помещений собора строительные леса, которые до сих пор находятся внутри и угрожают целостности здания.

"Кран останется у собора на все время работ", - сообщили эксперты, ответственные за подготовку собора к реставрации, начало которой запланировано на 2021 год.

Ранее в среду сообщалось, что своды Собора Парижской Богоматери могут обрушиться из-за строительных лесов, возведенных в здании. Также отмечалось, что убрать оставшиеся технические сооружения, необходимые реставраторам, без нанесения урона зданию, довольно сложно.

20 декабря стало известно, что Собор Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия, со времен Французской революции, остался без рождественской службы.

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца 2020 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.