Во Франции задержали воров на месте реставрации Собора Парижской Богоматери

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Франции ранее на этой неделе задержали двух мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета Le Parisien.

Издание выяснило, что 17 марта двое воров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезли через трехметровое ограждение и проникли в пострадавший в прошлом году от пожара собор. Реставрационные работы там в настоящее время приостановлены в рамках общенациональных мер по карантину, введенных во Франции из-за коронавируса.

Мужчин заметили сотрудники службы безопасности, охраняющие собор. Они вызвали полицию.

Следователи считают, что воры собирались украсть несколько каменных глыб, чтобы потом продать их на черном рынке.

Как сообщалось, сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в апреле прошлого года. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.