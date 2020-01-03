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Кадыров осудил атаку США, в которой погиб иранский генерал

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Действия Вашингтона на Ближнем Востоке чреваты непредсказуемыми последствиями, что уже хорошо осознают не только в России, но и политики многих стран мира, отмечает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства", - пишет он в пятницу в телеграм-канале КРА, комментируя убийство в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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Глава Чечни подчеркивает, что такие "действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке", отмечая, что "это не может оставить никого равнодушным".

"Такая озабоченность звучит сегодня из уст представителей МИД РФ и других должностных лиц России", констатирует Кадыров.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

США Иран КСИР Касем Сулеймани Чечня Рамзан Кадыров

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