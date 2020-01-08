Что произошло за день: среда, 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- При крушении украинского самолета в Иране погибли более 170 человек. По данным МИД Украины, среди них 11 украинцев. Как отметили иранские СМИ, причиной катастрофы Boeing 737 стало возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками. В посольстве РФ в Тегеране заявили, что россиян на его борту не было.

- На месте падения украинского самолета в Тегеране нашли оба его "черных ящика", сообщили иранские СМИ. Иран отказался передать их Boeing, отметив, что страна для расшифровки самописцев пока не выбрана. Сама компания в связи с трагедией начала сбор информации об обстоятельствах катастрофы.

- В Турции дали официальный старт работе "Турецкого потока". Как отметил президент России Владимир Путин, технологии, использовавшиеся при постройке газопровода, гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации.

- В Иране заявили об использовании в операции против военных США в Ираке ракет малой дальности. Ранее стало известно, что иранские военные нанесли удар по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции. Эта акция стала ответом на гибель генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара Штатов.

- При ударе Ирана по базам США в Ираке американские военные не пострадали. По словам президент США Дональда Трампа, военным базам причинен лишь минимальный ущерб. Он также объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. В ведомстве это объяснили информацией о существующих рисках для безопасности полетов.

- В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков. Как отметили дипломаты, в ближайшее время они возвратятся на родину.

- Педро Санчес официально вступил в должность премьера Испании. Он стал главой первого коалиционного правительства в стране в ее новейшей истории.

- Sony представила прототип электромобиля на выставке в Лас-Вегасе. Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 км/ч за 4,8 секунды.