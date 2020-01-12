Большинство американцев не одобрили действия Трампа в отношении Ирана

Протест в Тегеране после заявлений иранских военных о сбитом по ошибке украинском самолете Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, говорится в опросе компании Ipsos и канала ABS News.

При этом порядка 43% с одобрением относятся к действиям Трампа в иранском вопросе.

Кроме того, не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону повлияла на безопасность США. Одна четверть опрошенных заявила, что после смерти Сулеймани США в большей безопасности, чем ранее, а 22% посчитали, что эта операция не повлияла на Штаты.

Вместе с тем, не менее 41% опрошенных заявили, что они в какой-то степени обеспокоены возможностью войны с Ираном, а 32% - очень обеспокоены. Около 20% заявили, что практически не обеспокоены этой проблемой, а 7% - совсем не переживают по этому поводу.

В опросе приняли участие 525 совершеннолетних американцев, он проводится 10-11 января.

Между тем Трамп в воскресенье заявил, что в США и в мире наблюдают за иранскими протестами.

"Лидерам Ирана - не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться", - написал он в твиттере.

"Прекратите убивать ваш великий иранский народ!" - подчеркнул Трамп.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

В ночь на воскресенье президент США в твиттере призывал иранское руководство позволить гуманитарным организациям работать на демонстрациях и не отключать интернет. Он также продублировал свою запись на фарси.