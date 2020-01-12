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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 10:23

Большинство американцев не одобрили действия Трампа в отношении Ирана

Большинство американцев не одобрили действия Трампа в отношении Ирана
Протест в Тегеране после заявлений иранских военных о сбитом по ошибке украинском самолете
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, говорится в опросе компании Ipsos и канала ABS News.

При этом порядка 43% с одобрением относятся к действиям Трампа в иранском вопросе.

Кроме того, не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону повлияла на безопасность США. Одна четверть опрошенных заявила, что после смерти Сулеймани США в большей безопасности, чем ранее, а 22% посчитали, что эта операция не повлияла на Штаты.

Вместе с тем, не менее 41% опрошенных заявили, что они в какой-то степени обеспокоены возможностью войны с Ираном, а 32% - очень обеспокоены. Около 20% заявили, что практически не обеспокоены этой проблемой, а 7% - совсем не переживают по этому поводу.

В опросе приняли участие 525 совершеннолетних американцев, он проводится 10-11 января.

Между тем Трамп в воскресенье заявил, что в США и в мире наблюдают за иранскими протестами.

"Лидерам Ирана - не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться", - написал он в твиттере.

"Прекратите убивать ваш великий иранский народ!" - подчеркнул Трамп.

В ночь на воскресенье президент США в твиттере призывал иранское руководство позволить гуманитарным организациям работать на демонстрациях и не отключать интернет. Он также продублировал свою запись на фарси.

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

США Дональд Трамп Иран

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