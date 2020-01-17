МИД РФ назвал естественными "спорные сюжеты" в отношениях России и Белоруссии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают естественным возникновение спорных моментов в отношениях с Белоруссией, сообщается в опубликованных на сайте министерства ответах на поступившие от СМИ вопросы по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Конечно, в отношениях между нашими странами возникают спорные сюжеты. Они, как говорится, "на слуху". Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно", - считают в МИД РФ.

При этом в ведомстве подчеркивают: "Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран".

В министерстве также рассказали, что работа над "дорожными картами" по углубленной интеграции с Белоруссией продолжается "в настоящий момент". "Подготовлена Программа действий по реализации Договора о Союзном государстве, которая была парафирована главами правительств России и Белоруссии в сентябре 2019 года в Москве", - отмечается в публикации.

В МИД РФ констатируют, что в пакет входит тридцать одна "дорожная карта". "Ведется работа над отраслевыми "дорожными картами", нацеленными на ее выполнение. Эти "дорожные карты", всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни - финансовой, промышленной и других", - пояснили в МИД.

Вопросы интеграции России и Белоруссии

Как сообщалось, в декабре 2018 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев инициировал реанимацию договора о создании Союзного государства от 1999 года, предложив практическую реализацию предусмотренных в договоре положений. В развитие этого предложения правительства Белоруссии и России создали двустороннюю рабочую группу, которая разработала пакет отраслевых "дорожных карт" в рамках программы углубленной интеграции. В сентябре 2019 года пакет "дорожных карт" был парафирован на уровне глав правительств.

В прошлом году планировалось, что при достижении договоренностей на уровне президентов двух стран программа углубленной интеграции мола быть подписана 8 декабря 2019 года, к 20-летию договора о создании Союзного государства.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности Минска подписать программу интеграции только в случае достижения договоренностей по принципиальным для белорусской стороны вопросам - поставке в республику газа по внутрироссийским ценам, компенсации издержек от реализации налогового маневра в нефтяной сфере и снятии существующих ограничений на поставки белорусской продукции в РФ. Одновременно он подчеркивал безусловную приверженность сохранению суверенитета Белоруссии.

С конца декабря 2019 года между странами разыгрался очередной нефтегазовый кризис: с 1 января 2020 года практически отсутствуют поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ, по цене на газ Минск смог договориться только на январь-февраль текущего года.

На этом фоне Лукашенко 10 января заявил о приверженности взаимодействию с Россией, несмотря на отсутствие договоренностей об условиях поставки углеводородов в республику.

"По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией", - заявил Лукашенко в минувший четверг в Минске на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".