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В Лондоне внедрят систему распознавания лиц

Некоторые жители британской столицы считают нововведение "серьезной угрозой гражданским свободам"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лондонская полиция объявила, что на улицах британской столицы впервые будет введена система распознавания лиц, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

На начальных этапах камеры наблюдения с функцией распознавания лиц будут работать по пять-шесть часов в сутки, чтобы обнаруживать подозреваемых в совершении тяжких преступлений и актов насилия.

По данным полиции Лондона, точность работы камер составляет 70%. Однако независимая экспертиза, использующая другую методику, показала что камеры верно определяют лица лишь в восьми из 42 случаев. Противники внедрения камер с системой распознавания лиц указывают, что камеры хуже определяют лица темнокожих людей и других представителей этнических меньшинств, поскольку система "учится" преимущественно на лицах светлокожих людей.

"Би-би-си" отмечает, что мнения по поводу введения системы распознавания лиц в Лондоне разделились. Так, некоторые считают нововведение "серьезной угрозой гражданским свободам".

Однако в полиции уверяют, что система принесет результаты. "Мы все хотим жить и работать в безопасном городе: наши граждане справедливо ожидают, что мы будем использовать все доступные методы, чтобы остановить преступников", - считают в правоохранительных органах.

Система распознавания лиц уже на протяжении нескольких лет функционирует в Китае.

Ранее в январе "Коммерсантъ" писал, что мэрия Москвы планирует потратить почти 2 млрд рублей на внедрение системы распознания лиц на транспорте. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в Московском метрополитене внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится к 1 сентября.

В октябре прошлого года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал о намерении оснастить все камеры наблюдения в Москве функцией распознания лиц. По его словам, на тот момент распознавать лица умели около 3000 московских камер, всего их Москве было больше 160 000.

Лондон Великобритания

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