В Ухане за полмесяца построят вторую больницу для борьбы с коронавирусом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китайские власти срочно построят в городе Ухань вторую больницу, специализирующуюся на лечении пациентов, у которых обнаружен новый коронавирус, сообщает The Global Times.

Больница будет рассчитана на лечение одновременно 1,3 тыс. пациентов. Ее планируется построить всего за полмесяца.

23 января в Ухане сообщили о начале строительства первой такой больницы - на 1 тыс. мест. Объект будет готов к работе уже 3 февраля.

Именно в Ухане началось распространение коронавируса, который за последние дни привел к смерти 41 человека в Китае. Число заболевших приближается в стране к 1,3 тыс. Зафиксированы случаи заболевания за пределами КНР: в странах Азии, во Франции и США. В России, по данным Роспотребнадзора, заболевших новым вирусом нет