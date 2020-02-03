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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:36

Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.

Новый коронавирус в Китае

Больница "Хошэньшань" рассчитана на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая. Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Свыше 360 человек погибло.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Ухань Китай

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