Число военных США, пострадавших от ударов Ирана в Ираке, превысило 60

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еще четырнадцать военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены американские войска, сообщает Пентагон.

Представитель министерства обороны США полковник Томас Кэмпбелл уточнил, что в общей сложности у 64 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы.

По его словам, 39 человек вернулись на службу, а 21 военнослужащий доставлен в Германию для дальнейшего обследования и лечения черепно-мозговых травм.

Ранее было известно о 50 пострадавших.

Первоначально власти США сообщали, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.