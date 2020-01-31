Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:30

Число военных США, пострадавших от ударов Ирана в Ираке, превысило 60

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еще четырнадцать военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены американские войска, сообщает Пентагон.

В миреРакетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. ОбобщениеРакетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. ОбобщениеЧитать подробнее

Представитель министерства обороны США полковник Томас Кэмпбелл уточнил, что в общей сложности у 64 американских военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы.

По его словам, 39 человек вернулись на службу, а 21 военнослужащий доставлен в Германию для дальнейшего обследования и лечения черепно-мозговых травм.

Ранее было известно о 50 пострадавших.

Первоначально власти США сообщали, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Хроника 08 – 31 января 2020 годаУдар Ирана по военным базам США
США Ирак Иран

Новости по теме

Новости
Brexit

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Brexit

Посол РФ в Лондоне назвал Brexit шансом для развития российско-британских отношений

WP узнала о планах Белого дома сохранить в новом бюджете размер помощи Киеву

Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 200 человек

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Новый коронавирус в Китае

За сутки 42 человека умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

За сутки 42 человека умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ

Новый коронавирус в Китае

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения
Новый коронавирус в Китае

Лекарства от коронавируса нет, но вылечиться можно. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');