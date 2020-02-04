Бельгия потвердила первый случай заражения коронавирусом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Бельгии подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом в стране, передает RTBF. Вирус нашли у одного из девяти человек, которых эвакуировали 2 февраля из Уханя и поместили на карантин в госпитале на севере Брюсселя.

У остальных анализы показали отрицательный результат.

Заразившегося человека перевели в воскресенье вечером в гражданскую больницу при университете Святого Петра и изолировали. Он чувствует себя хорошо, никаких симптомов пневмонии у нее пока не проявилось.

Бельгийским генетикам также удалось полностью секвенировать геном коронавируса. Ранее того же добились китайские специалисты, а австралийские ученые вырастили этот вирус в лабораторных условиях.

На утро 4 февраля (19:00 3 февраля по Москве) в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было подтверждено заражение 20 471 человека, еще 159 случаев было зафиксировано в других странах. В Китае умерли 426 заразившихся, еще один человек - на Филиппинах и один человек - в Гонконге. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, уровень смертности нового заболевания - 2,1% по стране, 3,1% по провинции Хубэй и 4,9% в Ухане, который считается источником этой вспышки.

Россия 4 февраля отправила в Ухань пять военно-транспортных самолетов, чтобы вывезти своих сограждан. По информации дипломатов, заразившихся среди них нет. Всего в России пока подтверждено два случая заражения коронавирусом, заболели граждане Китая. Минздрав России заявил, что готовится к возможному массовому заболеванию.