Украина построит в Донбассе два военные базы по стандартам НАТО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В городах Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецк (Луганская область) построят две военные базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.

"Поскольку некоторые наши бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях, мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов - чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО", - сказал министр. Выдержки из его интервью опубликованы на официальном сайте Минобороны Украины.

По словам Загороднюка, также планируется полностью отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

В феврале 2019 года Верховная рада Украина утвердила изменения в Конституцию страны, касающиеся стратегического курса Киева на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Такие изменения были инициированы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В июне 2019 года действующий украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.