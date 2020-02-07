Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Украина построит в Донбассе два военные базы по стандартам НАТО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В городах Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецк (Луганская область) построят две военные базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.

"Поскольку некоторые наши бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях, мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов - чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО", - сказал министр. Выдержки из его интервью опубликованы на официальном сайте Минобороны Украины.

По словам Загороднюка, также планируется полностью отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

В феврале 2019 года Верховная рада Украина утвердила изменения в Конституцию страны, касающиеся стратегического курса Киева на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Такие изменения были инициированы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В июне 2019 года действующий украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

Мариуполь Северодонецк Донбасс Минобороны Украины Андрей Загороднюк Украина НАТО

Новости по теме

Новости

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

В ДНР заявили о гибели 4,9 тыс. человек в Донбассе с начала конфликта

Новый коронавирус в Китае

Глава ВОЗ предупредил о дефиците медицинских масок из-за коронавируса

Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи

Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи

Львовские власти отложили вопрос о перезахоронении советского разведчика

Консула Украины в Молдавии отстранили из-за жалобы на изнасилование

Новый коронавирус в Китае

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');