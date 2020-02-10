В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - После массовых беспорядков на юге Казахстана, приведшим к гибели людей, открыто 25 уголовных дел, сообщил вице-премьер республики Бердибек Сапарбаев на брифинге в селе Сортобе.

Расследование ведется по статьям о массовых беспорядках и призывах к ним, убийствах, хулиганстве, применении насилия к полиции, уничтожении имущества и незаконном изготовлении оружия.

Между тем пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана сообщила в понедельник, что в период с 8 по 10 февраля за защитой к пограничникам обратились 600 человек. Из них 390 человек смогли переночевать на заставах.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись на села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек.

Власти заявили, что массовой драке предшествовал дорожный конфликт.