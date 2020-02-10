Около 4 тыс. казахстанцев вернулись за день из Киргизии, куда они бежали после беспорядков

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 4 тысяч граждан Казахстана вернулись за один день в страну из Киргизии, куда они уехали после массовой драки в селах Жамбылской области.

"Что касается людей, переехавших в соседний Кыргызстан: за один день вернулось около 4 тысяч", - сообщил вице-премьер Бердибек Сапарбаев на брифинге в поселке Сортобе Жамбылской области. "Сегодня с утра с акимом области мы были на двух погранпостах - Карасу и Аухатты, видели, как люди с детьми возвращаются. Эта работа будет продолжена", - добавил он.

В пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области после драки местных жителей начались массовые беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. В результате погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170.

На территории Кордайского района с вечера 8 февраля действует режим ЧС.