Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дорожный конфликт между жителями двух сел Кордайского района Жамбылской области (на юге Казахстана) перерос в массовые беспорядки из-за подстрекательства в социальных сетях, заявил в воскресенье заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"Стычка имела место между жителям двух сел 5-го числа. Это был дорожный конфликт, одни ехали на автомобили прямо - трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте. Сотрудники (полиции - ИФ) прибыли, конфликт локализовали", - рассказал он хронологию событий журналистам в Нур-Султане.

"Появились рассылки в соцсети, - добавил замминистра. - Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась на это".

По его информации, 7 февраля около 19:00 на окраине села Масанчи между жителями произошла групповая драка, на которую прибыли уже около 70 человек. "Прибыла полиция, но провокаторы, очевидцы снимали видео и рассылали в соцсети. Это привело к эскалации конфликта", - сказал Калайчиди на брифинге.

Далее, по его словам, в села были отправлены дополнительные силы полиции из трех районов. Однако агрессивно настроенная молодежь отказалась подчиняться требованиям полиции и применяла к ним силу.

Как отметил замминистра, конфликт распространился еще на два села и сопровождался поджогами. К месту прибыли силы полиции и Нацгвардии, после чего конфликт был локализован, сказал он.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек.

С вечера субботы в Кордайском районе действует режим ЧС.