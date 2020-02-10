Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

В Великобритании число заразившихся коронавирусом выросло до восьми

Один из эвакуированных из Уханя британцев начал угрожать, что сбежит из больницы, где находится на карантине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусом удвоилось до восьми, сообщает ВВС. Об этом 10 февраля объявил начальник медицинской службы Англии профессор Крис Уитти.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, заразились те, кто контактировал с уже заболевшими британцами. Их установили некоторое время назад и за ними наблюдали врачи. Новых жертв инфекции положили в больницы Лондона. Чиновники управления, которое возглавляет Уитти, продолжают искать всех, кто мог контактировать с уже заразившимися.

Британский Минздрав утром в понедельник ужесточил правила по соблюдению карантина для прибывших из Китая и предоставил чиновникам дополнительные полномочия для защиты населения. Глава ведомства Мэтт Хэнкок объявил вирусную инфекцию "серьезной и непосредственной угрозой" общественному здоровью с учетом подтвержденных случаев заражения.

Причиной этого решения, как говорят источники ВВС и Daily Telegraph, стали угрозы одного из британцев, которых вывезли из Уханя первым рейсом в ходе эвакуации. Он заявил, что отказывается соблюдать 14-дневний карантин и покинет военную базу, где все эвакуированные находятся нв карантин.

Как пишет Daily Telegraph, коронавирус также обнаружили у британца, который сейчас находится в Испании. Он контактировал с зараженным соотечественником на французском курорте Ле-Контамин-Монжуа. Там заразились пять британцев, в том числе семья с детьми. Считается, коронавирус в Альпы привез британец, который недавно вернулся из Сингапура.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 10 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Великобритания Мэтт Хэнков Минздрав Крис Уитти Франция Испания Китай Ухань

Новости по теме

Новости

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

В МИД Турции заявили, что достичь соглашения с Россией по Идлибу пока не удалось

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

Место преемника Меркель снова стало вакантно

Место преемника Меркель снова стало вакантно
Новый коронавирус в Китае

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
Новый коронавирус в Китае

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

НАСА отменило запуск корабля Cygnus к МКС за несколько минут до старта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');