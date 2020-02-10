В Великобритании число заразившихся коронавирусом выросло до восьми

Один из эвакуированных из Уханя британцев начал угрожать, что сбежит из больницы, где находится на карантине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусом удвоилось до восьми, сообщает ВВС. Об этом 10 февраля объявил начальник медицинской службы Англии профессор Крис Уитти.

По его словам, заразились те, кто контактировал с уже заболевшими британцами. Их установили некоторое время назад и за ними наблюдали врачи. Новых жертв инфекции положили в больницы Лондона. Чиновники управления, которое возглавляет Уитти, продолжают искать всех, кто мог контактировать с уже заразившимися.

Британский Минздрав утром в понедельник ужесточил правила по соблюдению карантина для прибывших из Китая и предоставил чиновникам дополнительные полномочия для защиты населения. Глава ведомства Мэтт Хэнкок объявил вирусную инфекцию "серьезной и непосредственной угрозой" общественному здоровью с учетом подтвержденных случаев заражения.

Причиной этого решения, как говорят источники ВВС и Daily Telegraph, стали угрозы одного из британцев, которых вывезли из Уханя первым рейсом в ходе эвакуации. Он заявил, что отказывается соблюдать 14-дневний карантин и покинет военную базу, где все эвакуированные находятся нв карантин.

Как пишет Daily Telegraph, коронавирус также обнаружили у британца, который сейчас находится в Испании. Он контактировал с зараженным соотечественником на французском курорте Ле-Контамин-Монжуа. Там заразились пять британцев, в том числе семья с детьми. Считается, коронавирус в Альпы привез британец, который недавно вернулся из Сингапура.