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Белоруссия начала брать технологическую нефть из "Дружбы" для белорусских НПЗ

"Транснефть" и "Белнефтехим" отмечают, что на транзите в Европу это пока не сказывается

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская сторона уведомила "Транснефть", что начала брать технологическую нефть для своих перерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивающих транзит в страны Европы. Об этом сообщил представитель "Белнефтехима".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - заявил он.

По его словам, на транзите эти действия не сказываются. Отсутствие последствий для транзита пока подтверждают и в "Транснефти".

"Нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось", - сказал советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании. - Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ".

Минск и Москва с начала января и до сих пор не могут договориться, по какой цене будут получать российскую нефть белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Из-за этого поставки были предельно ограничены.

По информации источников "Интерфакса" на нефтяном рынке, разногласия по цене остаются.

7 февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак говорил, что переговоры по нефти будут продолжаться только на коммерческих условиях и что скидок Москва не даст. 9 февраля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут закупать российскую нефть по мировым ценам. По словам Крутого, Минск собирался договариваться по нефти не только с крупными компаниями, как раньше, но и с небольшими.

Белоруссия Белнефтехим Минск Дружба Транснефть Игорь Демин Дмитрий Козак Дмитрий Крутой

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