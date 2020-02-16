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СМИ сообщили о продолжающейся переброске Турцией войск к границе с Сирией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Командование ВС Турции продолжает разворачивать у границы с Сирией войска, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

По их данным, в последнем из прибывших к границе военных конвоев имеется большое количество танков, гаубиц и амуниции, предназначенной для уже размещенных в этом районе войск.

Сообщается также о переброске военной инженерно-строительной техники и служащих сил специальных операций.

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Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Также в центре сообщили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трасс М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. Тем самым была создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года, отметили российские военные.

Турция Сирия Идлиб

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