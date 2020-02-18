Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева на прекращение войны

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что произошедший во вторник бой в Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.

"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента во вторник после заседания СНБО.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.

Ранее во вторник украинские военные сообщили о бое на линии разграничения в Донбассе и потерях. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждают, что незаконные вооруженные формирования "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения". Погиб один украинский военнослужащий, еще несколько были ранены.

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что Вооруженные силы Украины утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР. В результате обстрелов, по информации из Луганска, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий.

Депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов написал в фейсбуке об интенсивном бое с 05:00 утра в районе Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковского. Обстрелы были слышны и в Лисичанске, а в Новотошковском есть попадания из минометов большого калибра в жилой массив.