Трамп назвал аферой информацию о поддержке своей кампании из России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Как "большую аферу" разведсообщества и представителей Демократической партии США охарактеризовал президент Дональд Трамп информацию СМИ о том, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы, поддерживая его переизбрание.

"Сотрудники американской разведки завышают усилий России по оказанию помощи Трампу", - написал президент в своем твиттере.

"Они якобы сказали сумасшедшему Берни (возможный кандидат на пост президента от демократов сенатор Берни Сандерс - ИФ), что Россия ставят на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной кампании - ИФ), и ненавидят Трампа", - отметил он.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что конгрессменам США на спецбрифинге доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса. Однако позже появились сообщения, согласно которым конгрессмены, вероятно, просто неверно истолковали информацию: на самом деле им сообщили лишь о том, что РФ предпочитает в дальнейшем иметь дело с Трампом, а не с другим президентом. Однако реальных попыток помочь ему пока не предпринималось.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила ранее, что Россия стремится поддержать Сандерса. По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизировало, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Трамп, однако, выразил недоумение по поводу того, что ему не доложили о поддержке Сандерса.

"Как сообщают, Кремль намерен помочь Берни Сандерса завоевать Белый дом. Почему мне никто не сказал об этом?", - написал Трамп в твиттере.

Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".