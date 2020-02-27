Дипломаты призвали россиян в Южной Корее встать на консульский учет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Республике Корея настоятельно рекомендовало согражданам, которые находятся в этой стране, встать на консульский учет в своих консульских округах, это позволит оперативно связаться с ними в случае экстренной эвакуации.

Эти рекомендации связаны с ухудшением обстановки с распространением коронавируса в стране, объяснили дипломаты в фейсбуке.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения в Южной Корее достигло 1766, сообщило "Ренхап". Умерли 13 заболевших. В центре распространения инфекции местная религиозная секта "Синчхонджи".

24 февраля правительство страны объявило наивысший уровень угрозы, когда число зараженных превысило 600. 26 февраля правительство России ограничило авиасообщение с Южной Кореей, разрешив туда летать только авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Аврора".

Ранее аналогичные рекомендации дипломаты давали россиянам в Китае. Они помогали людям пересечь закрытую границу через специально открываемые временные окна, а также помогали организовать эвакуацию 144 россиян и иностранцев, пожелавших покинуть провинцию Хубэй, закрытую на карантин.