Турция завершила подготовку для вытеснения сил Асада в Идлибе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэсклации Идлиб, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

"Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибской зоне деэскалации. По истечению срока, отведенного режиму Башара Асада для отвода войск за пределы зоны, ограниченной сочинскими договоренностями, вооруженные силы Турции выполнят возложенную на них миссию", - сказал Челик, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение до конца февраля добиться отвода правительственных сил Сирии за пределы зоны деэскалации.

По словам Челика, решимость Анкары в отношении ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная. "Утверждения о необходимости дислокации войск в зоне деэскалации с целью обеспечения безопасности лишены всякого смысла. С точки зрения Турции изменение статус-кво на северо-западе Сирии недопустимо и этот факт должна принять Россия", - сказал он.

"Действия Асада нарушают сочинские соглашения. Последнее слово в этом вопросе, безусловно, поставит встреча президентов Турции и России", - подчеркнул Челик.

Он сообщил, что Анкара и Москва согласовывают окончательную дату встречи президентов Турции и России. "Турция заявила о готовности провести встречу в самом скором времени. По итогам переговоров будут конкретизированы шаги по Сирии", - сказал Челик.

Что такое Сочинский меморандум

В сентябре 2018 года РФ и Турция подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. Стороны тогда договорились создать в этой сирийской провинции демилитаризованную зону глубиной 15–20 км и не проводить в регионе военную операцию. В соответствии с договоренностями Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов.

В октябре 2019 года Россия и Турция подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, положивший начало совместному российско-турецкому патрулированию на севере Сирии.

Однако, как заявляли в Анкаре, некоторые турецкие наблюдательные посты стали подвергаться обстрелам сирийских правительственных сил. После этого Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

19 февраля Эрдоган потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.