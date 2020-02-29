Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

Споры в ООН вокруг Идлиба, приговор российским морякам в Кабо-Верде и гибель трех человек из-за сухого льда в бассейне

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США изучают возможные меры по оказанию Турции помощи в Идлибе, чтобы, по словам госсекретаря Майка Помпео, "предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией". Страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в Идлибе, а российский постпред при ООН при Василий Небензя, напротив, заявил о праве армии Сирии отвечать на нарушения режима прекращения огня со стороны террористов. Анкара в свою очередь сообщила, что турецкие военные в пятницу ликвидировали 56 бойцов сирийской армии на северо-западе Сирии.

- Уже более 85 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Большинство заболевших приходится на КНР - более 79 тысяч подтвержденных случаев. За пределами материкового Китая число зараженных превысило 5,9 тысяч. Из них почти 3 тысячи - в Южной Корее, где за прошедшие сутки заболели почти на 170 человек больше, чем в Китае. На фоне распространения коронавирусной инфекции Вашингтон принял решение перенести саммит АСЕАН - США, который должен был пройти в Лас-Вегасе в марте.

- Суд в Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде 9 тонн кокаина. Капитан судна приговорен к 12 годам тюрьмы, все остальные получили по десять лет лишения свободы. Обвинения в участии в организованном преступном сообществе с россиян сняли, сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер.

- Спасатели обнаружили разбившийся под Астраханью вертолет. Пилот погиб. По словам источника "Интерфакса", вертолетом, предположительно, управлял владелец компании "Аэросоюз Волгоград" Виктор Климочкин. "Аэросоюз Волгоград" - владелец этого воздушного судна.

- Три человека погибли в бане из-за "сухого льда" на дне рождения блогерши в Москве. В бассейн попал искусственный лед, в результате погибшие отравились углекислым газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследование дела столичному главку ведомства. Свое 29-летие в банном комплексе отмечала инстаграм-блогер Екатерина Диденко.