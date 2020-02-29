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Помпео сообщил об изучении США возможных мер помощи Турции в Идлибе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заверил Турцию, что США в вопросе Идлиба поддерживают ее как партера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", - заявил госсекретарь США.

Он отметил, что Соединенные Штаты "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции СБ ООН 2254, включая общенациональное прекращение огня, которое включает Идлиб".

Госсекретарь выразил Турции соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих результате авиаудара ВВС правительственных войск Сирии, и заявил, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".

В ночь на пятницу в сирийской провинции Идлиб вновь обострилась обстановка. В результате налетов ВВС Сирии погибли более 30 турецких военных, Турция ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее Анкара заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" сообщили, что убитые турецкие военнослужащие находились в рядах террористов, а также что Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента. Турция в ответ указала, что Россия знала о расположении турецких военных в Идлибе.

На фоне этих событий президенты России и Турции в пятницу, 28 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались за дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время. В Кремле ориентировочной датой встречи назвали 5 или 6 марта.

США Сирия Турция Идлиб Майк Помпео

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