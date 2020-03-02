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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:08

Источник узнал о совете депутатам не ездить в страны, где свирепствует коронавирус

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы предложил депутатам отказаться от служебных поездок в страны, куда пришел коронавирус COVID-19, рассказал источник "Интерфакса" в палате.

Новый коронавирус в Китае

Ранее сообщалось, что в Чите и Тюмени были зарегистрированы два случая заражения COVID-19 у гражданин Китая, на данный момент они вылечились и выписаны из больницы.

В Казани на карантин были помещены три гражданина России, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. 2 марта стало известно, что в Москве госпитализирован гражданин России, заразившийся в Италии. После возвращения он несколько дней провел в Подмосковье.

На материковой территории Китая подтверждено 80 026 случаев заражения, 2912 человек умерли. Также коронавирус пришел в Гонконг, Макао и на Тайвань.

В Южной Корее подтверждено 4 335 случаев заражения и 26 летальных исходов, в Италии - 1694 случаев заражения и 34 смерти, в Иране - 1501 случай заражения и 66 смертей, в Японии - 961 случай и 12 смертей, во Франции и Германии - по 130 случаев. Руководство Еврокомиссии 2 марта повысило уровень угрозы заражения с умеренного до высокого.

Также коронавирус подтвержден в США, Сингапуре, Испании, Кувейте, Бахрейне, Таиланде. Великобритании, Малайзии, Австралии, Канаде, Швейцарии, Ираке, ОАЭ, Норвегии, Вьетнаме, Швеции, Австрии, Израиле, Ливане, Нидерландах, Бельгии, Хорватии, Греции, Финляндии, Омане, Индии, Дании Мексике, Пакистане, Алжире, Чехии, на Филиппинах, в Катаре, Румынии, Белоруссии, Бразилии. Египте, Грузии, Индонезии. Еще в двух десятках стран пока зафиксировано по одному случаю заражения.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
ВОЗ Госдума Совет Думы Китай Южная Корея Иран Италия

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