Источник узнал о совете депутатам не ездить в страны, где свирепствует коронавирус

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы предложил депутатам отказаться от служебных поездок в страны, куда пришел коронавирус COVID-19, рассказал источник "Интерфакса" в палате.

Ранее сообщалось, что в Чите и Тюмени были зарегистрированы два случая заражения COVID-19 у гражданин Китая, на данный момент они вылечились и выписаны из больницы.

В Казани на карантин были помещены три гражданина России, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. 2 марта стало известно, что в Москве госпитализирован гражданин России, заразившийся в Италии. После возвращения он несколько дней провел в Подмосковье.

На материковой территории Китая подтверждено 80 026 случаев заражения, 2912 человек умерли. Также коронавирус пришел в Гонконг, Макао и на Тайвань.

В Южной Корее подтверждено 4 335 случаев заражения и 26 летальных исходов, в Италии - 1694 случаев заражения и 34 смерти, в Иране - 1501 случай заражения и 66 смертей, в Японии - 961 случай и 12 смертей, во Франции и Германии - по 130 случаев. Руководство Еврокомиссии 2 марта повысило уровень угрозы заражения с умеренного до высокого.

Также коронавирус подтвержден в США, Сингапуре, Испании, Кувейте, Бахрейне, Таиланде. Великобритании, Малайзии, Австралии, Канаде, Швейцарии, Ираке, ОАЭ, Норвегии, Вьетнаме, Швеции, Австрии, Израиле, Ливане, Нидерландах, Бельгии, Хорватии, Греции, Финляндии, Омане, Индии, Дании Мексике, Пакистане, Алжире, Чехии, на Филиппинах, в Катаре, Румынии, Белоруссии, Бразилии. Египте, Грузии, Индонезии. Еще в двух десятках стран пока зафиксировано по одному случаю заражения.