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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Еврокомиссия повысила уровень угрозы по коронавирусу

При ЕК создана рабочая группа по борьбе с инфекцией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о смене "средней" степени риска заразиться коронавирусом COVID-19 в Евросоюзе на "высокую". Как сообщает BBC News, об этом сообщил Европейский центр по контролю за распространением заболеваний.

Новый коронавирус в Китае

Председатель ЕК отметила, что вирус продолжает распространяться в Европе.

По ее словам, при ЕК создана рабочая группа по координации мер борьбы с распространению инфекции. В группу вошли еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, по здравоохранению - Стелла Кириакидис, по внутренним делам и пограничным вопросам - Ильва Йоханссон, по транспорту - Адина Вэлян, по экономике - Паоло Джентилони.

Группа будет контролировать профилактику распространения инфекции и медицинские закупки, а также информирование населения, вопросы транспортного сообщения, мобильности и туризма, вопросы экономики, в том числе в сферах транспорта, торговли, туризма и вопросы макроэкономики.

Кириакидис сообщила, что в ЕС коронавирус пришел в 18 из 27 стран, всего 2100 подтвержденных случаев заражения, 38 заболевших умерли.

2 марта первые случаи заражения подтвердили Португалия и не входящие в ЕС Исландия, Армения и Андорра. Сильнее всего вирус распространился в Италии.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Италия Португалия

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