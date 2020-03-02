Еврокомиссия повысила уровень угрозы по коронавирусу

При ЕК создана рабочая группа по борьбе с инфекцией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о смене "средней" степени риска заразиться коронавирусом COVID-19 в Евросоюзе на "высокую". Как сообщает BBC News, об этом сообщил Европейский центр по контролю за распространением заболеваний.

Председатель ЕК отметила, что вирус продолжает распространяться в Европе.

По ее словам, при ЕК создана рабочая группа по координации мер борьбы с распространению инфекции. В группу вошли еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, по здравоохранению - Стелла Кириакидис, по внутренним делам и пограничным вопросам - Ильва Йоханссон, по транспорту - Адина Вэлян, по экономике - Паоло Джентилони.

Группа будет контролировать профилактику распространения инфекции и медицинские закупки, а также информирование населения, вопросы транспортного сообщения, мобильности и туризма, вопросы экономики, в том числе в сферах транспорта, торговли, туризма и вопросы макроэкономики.

Кириакидис сообщила, что в ЕС коронавирус пришел в 18 из 27 стран, всего 2100 подтвержденных случаев заражения, 38 заболевших умерли.

2 марта первые случаи заражения подтвердили Португалия и не входящие в ЕС Исландия, Армения и Андорра. Сильнее всего вирус распространился в Италии.