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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:34

Абхазская оппозиция прекратила акцию в центре Сухуми

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции покинули площадь перед зданием правительства Абхазии после того, как к ним обратился кандидат в вице-президенты Бадра Гунба, идущий на выборах в паре с Асланом Бжания.

Он сообщил участникам акции, что "в результате встреч и переговоров с остальными кандидатами в президенты было найдено взаимопонимание".

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Гунба уточнил, "все заинтересованные стороны согласились с тем, что вопрос о возможном переносе срока выборов президента будет решаться после того, как Аслан Бжания выскажет свою позицию по этому вопросу". После этого участники акции разошлись.

Во вторник, 3 марта, более 400 сторонников оппозиции собрались в Сухуме у здания правительства с требованием отставки и.о. президента Валерия Бганбы и введения в республике парламентского правления до проведения президентских выборов.

Накануне сообщалось, что Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Как сообщил тогда "Интерфаксу" информированный источник, он был введен в медикаментозную кому, чтобы транспортировать его в клинику в Краснодаре.

Во вторник источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания вышел из комы.

Сам абхазский оппозиционер ранее заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотировались три кандидата: Бжания, Ардзинба и Дзяпшба. После сообщения о болезни Бжании Дзяпшба и Ардзинба объявили о приостановке предвыборной кампании.

Абхазия Сухуми Бадра Гунба Аслан Бжания

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