В Великобритании выявлено 85 случаев заражения коронавирусом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) достигло 85, сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 9:00 (12:00 по московскому времени) 4 марта тест на коронавирус прошли 16659 человек, из которых 16574 получили отрицательный результат, а 85 - положительный", - сообщается в твиттере минздрава.

Таким образом, как отмечают британские СМИ, за сутки количество зараженных возросло на 34 человека.

Ранее в среду BBC News сообщила, что главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти считает вероятной эпидемию коронавируса в стране.

При наихудшем сценарии заболеть коронавирусом могут до 80% жителей Великобритании, заявил он в программе BBC Breakfast. Он подчеркнул, что вероятность эпидемии COVID-19 в Великобритании есть, но утверждать, что заболевание обязательно станет эпидемией - нельзя.

Британское правительство во вторник опубликовало план действий по борьбе с коронавирусом, в котором рассказывает о том, как следует действовать в кризисных ситуациях.

Согласно плану, если полиции не будет хватать сотрудников из-за коронавируса, то она на время кризисной ситуации займется только расследованием серьезных преступлений и поддержанием общественного порядка, говорится в плане. В больницах могут ограничить прием неэкстренных больных, а, если врачей будет не хватать, попросят вернуться к работе тех, кто ушел на пенсию.