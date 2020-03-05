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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:23

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер против коронавируса на $8,3 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Эпидемия коронавируса

За межпартийный законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты парламента, против - двое.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В дополнение к выделяемым на различные меры $7,8 млрд проект предусматривает ряд послаблений в рамках программы медицинского страхования Medicare, благодаря чему больше пациентов смогут получить дистанционную помощь. Расходы на это оцениваются в $500 млн.

На прошлой неделе Белый дом планировал потратить на борьбу с коронавирусом значительно меньшую сумму - $2,5 млрд, однако американские законодатели решили, что это слишком мало. Президент США Дональд Трамп в итоге заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.

Кроме того, WSJ пишет о споре вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была доступная цена, вторые же указывали на то, что контроль за стоимостью может замедлить разработку. Итоговый вариант законопроекта предусматривает выделение $300 млн на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

В США, по последним данным, зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Хроника коронавируса. Март.

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В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса
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