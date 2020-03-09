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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Иран для предотвращения распространения COVID-19 освободил 70 тыс. заключенных

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Иран принял решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы, сообщил в понедельник глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

Эпидемия коронавируса

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - сказал он.

Чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.

За истекшие сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Иране выросло на 595 человек, зафиксировано 43 случая летального исхода.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, выявлено более 7 тыс. зараженных.

Мир спрятался за маской

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