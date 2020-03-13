Что произошло за день: пятница, 13 марта

Новая жизнь при коронавирусе, фотографии с трупами и ураган в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сразу 11 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России. Новые эпизоды зарегистрированы в Москве (5 заболевших), в Петербурге (3 заболевших, включая ребенка), по одному заболевшему в Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае. Заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Австрию. Один человек получил вирус уже внутри РФ. Таким образом, всего в РФ 45 случаев заражения.

- Новые ограничения в связи с коронавирусом вводятся в России. Так в Петербурге запрещаются массовые мероприятия с участием более 1000 человек. В Ленинградской области - свыше 300 человек. Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.

- Экономисты предупредили об угрозе глобальной рецессии. Накануне американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 рухнули более чем на 9,5%, что стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". Что касается России, то первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что РФ придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель. Но промышленники считают, что в падении рубля есть и свои плюсы.

- Ураганный ветер в Москве привел к гибели человека. Один мужчина погиб, еще три человека пострадали в результате непогоды в столице. Уровень погодной опасности был повышен до "оранжевого", скорость ветра достигала 25 м/с. Для столичного региона и еще шести областей ЦФО было объявлено штормовое предупреждение. Штормовой ветер повредил почти два десятка автомобилей в Подмосковье, в столице повалены деревья, повреждены машины. Из-за непогоды задержаны рейсы в аэропортах.

- Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге. Начальник уголовного розыска отдела МВД по району Щукино и его подчиненная сделали снимки с трупами погибших в московском патологоанатомическом учреждении. Фотографии обнаружило управление собственной безопасности ГУ МВД.

- Клип Little Big стал самым популярным среди остальных участников "Евровидения". За первые десять часов он набрал более миллиона просмотров, сейчас клип уже преодолел отметку в 5,5 млн просмотров.