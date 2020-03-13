Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Что произошло за день: пятница, 13 марта

Новая жизнь при коронавирусе, фотографии с трупами и ураган в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сразу 11 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России. Новые эпизоды зарегистрированы в Москве (5 заболевших), в Петербурге (3 заболевших, включая ребенка), по одному заболевшему в Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае. Заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Австрию. Один человек получил вирус уже внутри РФ. Таким образом, всего в РФ 45 случаев заражения.

- Новые ограничения в связи с коронавирусом вводятся в России. Так в Петербурге запрещаются массовые мероприятия с участием более 1000 человек. В Ленинградской области - свыше 300 человек. Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией.

- Экономисты предупредили об угрозе глобальной рецессии. Накануне американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 рухнули более чем на 9,5%, что стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". Что касается России, то первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что РФ придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель. Но промышленники считают, что в падении рубля есть и свои плюсы.

- Ураганный ветер в Москве привел к гибели человека. Один мужчина погиб, еще три человека пострадали в результате непогоды в столице. Уровень погодной опасности был повышен до "оранжевого", скорость ветра достигала 25 м/с. Для столичного региона и еще шести областей ЦФО было объявлено штормовое предупреждение. Штормовой ветер повредил почти два десятка автомобилей в Подмосковье, в столице повалены деревья, повреждены машины. Из-за непогоды задержаны рейсы в аэропортах.

- Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге. Начальник уголовного розыска отдела МВД по району Щукино и его подчиненная сделали снимки с трупами погибших в московском патологоанатомическом учреждении. Фотографии обнаружило управление собственной безопасности ГУ МВД.

- Клип Little Big стал самым популярным среди остальных участников "Евровидения". За первые десять часов он набрал более миллиона просмотров, сейчас клип уже преодолел отметку в 5,5 млн просмотров.

Новости по теме

Новости
Эпидемия коронавируса

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

Российские нефтяники пообещали Минэнерго не менять цены

Эпидемия коронавируса

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Российский Минздрав отчитался о четырех выздоровевших после COVID-19

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Посольство РФ подтвердило случаи отказа регистрации россиян на рейсы в Таиланд

Съезд РСПП с участием Путина предложили перенести с марта на осень

Власти Петербурга запретили мероприятия с участием более 1000 человек

Эпидемия коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');