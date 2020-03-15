Wizz Air приостановит рейсы из Грузии в Австрию, Францию, ФРГ, Испанию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air, базирующаяся в международном аэропорту Кутаиси (второй по величине город Грузии), с 16 марта по 3 апреля не будет выполнять рейсы в Австрию, Францию, Германию и Испанию, сообщает в ночь на воскресенье пресс-служба компании.

По информации Wizz Air, приостановление полетов связано с распространением коронавируса COVID-19 в этих странах.

"Пассажирам, у которых на данный период были приобретены билеты в направлении этих четырех стран, стоимость поездки в размере 120% будет возвращена на баланс Wizz Air, которой они смогут воспользоваться в течение следующих 24 месяцев", - говорится в пресс-релизе компании.

Пассажиры также могут вернуть заплаченную за билет сумму деньгами, но это потребует больше времени. В случае возврата билета клиентам будет возмещено 100% его стоимости. Для этого они должны будут обратиться в те агентства, где приобрели билеты.

Ранее Wizz Air из-за коронавируса сначала сократила частоту полетов между Грузией и Италией, которые осуществляла из Кутаиси в направлении Милана, Рима, Болоньи и Бари, а с 10 марта и вовсе прекратил выполнять туда рейсы до 3 апреля.

Из-за угрозы распространения коронавируса Грузия приостановила авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией, а работающие на грузинском рынке авиакомпании максимально сократили число рейсов в страны, где ситуация с инфекцией наиболее тяжелая.

В Грузии, по последним данным, подтверждено 23 случая заражения коронавирусом COVID-19, умерших нет.