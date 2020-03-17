Замгоссекретаря США встретился с директором "Белых касок"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудил с Раедом Салехом - директором английской организации "Белые каски", которую теперь называют на Западе "Сирийским комитетом гражданской обороны" - вопросы гуманитарной ситуации в провинции Идлиб (Сирия), сообщил американский госдеп.

"Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с директором Сирийского комитета гражданской обороны Раедом Салехом, чтобы обсудить пути смягчения острого гуманитарного кризиса, вызванного нападениями на гражданские районы в Идлибе, Сирия, со стороны режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), России, Ирана и сил" Хезболлы" - говорится в сообщении.

Американский дипломат приветствовал деятельность "Белых касок", которые, как отмечает госдеп, "оказывают помощь и спасают жертв воздушных бомбардировок и минометных обстрелов домов, школ и больниц, совершаемых режимом Асада и его союзниками".

Биган и Салех считают, что "международное сообщество должно продолжать обеспечивать защиту гражданских лиц, религиозных и этнических меньшинств и других невинных жертв жестокости режима Асада".

Заместитель госсекретаря также "подтвердил поддержку Соединенными Штатами режима общенационального прекращения огня (в Сирии - ИФ) и политического решения для прекращения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".