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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Airbus остановит производство во Франции и Испании на четыре дня

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Аэрокосмический концерн Airbus с 17 марта на четыре дня остановил производство и сборку на заводах в Испании и Франции из-за коронавируса.

Эпидемия коронавируса

За эти дни компания рассчитывает провести санитарную обработку рабочих помещений и принять другие меры профилактики, чтобы ограничить распрострнение инфекции.

"Airbus работает с клиентами и поставщиками над минимизацией влияния этого решения на их деятельность", - отмечается в сообщении компании.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон ввел с полудня следующего дня 15 дней строжайших ограничений, запретив согражданам выходить из дома кроме как по крайней необходимости. На 17 марта во Франции было 6663 случая заражения коронавирусом, и 148 летальных исходов. В Испании - 9942 случая заражения и 342 смерти.

Airbus Франция Испания

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