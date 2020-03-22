Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает в воскресенье агентство IRNA.

В своем обращении к народу, которое транслировалось на иранском телевидении, Хаменеи заявил, что США сами испытывают дефицит средств для борьбы с коронавирусом. Он также упомянул конспирологическую теорию, согласно которой новый тип коронавируса был создан искусственно и к этому причастны США.

"Возможно, ваше (предлагаемое) лекарство является способом для еще большего распространения вируса", - заявил верховный лидер страны, отметив, что он не знает, насколько правдивы обвинения в адрес Соединенных Штатов.

Иран стал одним из центров наиболее сильной вспышки коронавируса. По последим данным, в стране коронавирусом заразились 20 610 человек, число погибших от инфекции превысило 1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что США по дипломатическим каналам предложили помощь Ирану в борьбе с коронавирусом.

12 марта стало известно, что глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил генсеку ООН Антониу Гуттеришу о необходимости отмены антииранских санкций как главного препятствия в борьбе с распространением коронавируса в стране. Однако власти США подчеркнули, что ослаблять санкции не планируют.

Иран США

Новости по теме

Новости

Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19

Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

За сутки в мире выявили более 25,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Коронавирус выявили более чем у 20000 американцев

Россия направит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом

Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

Захарова заявила, что застрявших в Марокко из-за COVID-19 россиян вывезут

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');