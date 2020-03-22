Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает в воскресенье агентство IRNA.

В своем обращении к народу, которое транслировалось на иранском телевидении, Хаменеи заявил, что США сами испытывают дефицит средств для борьбы с коронавирусом. Он также упомянул конспирологическую теорию, согласно которой новый тип коронавируса был создан искусственно и к этому причастны США.

"Возможно, ваше (предлагаемое) лекарство является способом для еще большего распространения вируса", - заявил верховный лидер страны, отметив, что он не знает, насколько правдивы обвинения в адрес Соединенных Штатов.

Иран стал одним из центров наиболее сильной вспышки коронавируса. По последим данным, в стране коронавирусом заразились 20 610 человек, число погибших от инфекции превысило 1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что США по дипломатическим каналам предложили помощь Ирану в борьбе с коронавирусом.

12 марта стало известно, что глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил генсеку ООН Антониу Гуттеришу о необходимости отмены антииранских санкций как главного препятствия в борьбе с распространением коронавируса в стране. Однако власти США подчеркнули, что ослаблять санкции не планируют.